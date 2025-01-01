Waar verleden en genieten samenkomen

Groenlo oftewel Grol of Grolle is een gezellig stadje met veel karakter, waar historie en natuur samenkomen. De echo’s van de belegering van Grol van 1627 en de oorsprong van bierbrouwer Grolsch zijn nooit ver weg. De vestingstad verkennend voel je die geschiedenis tot leven komen. Wandel over de oude stadswal, langs kanon en gracht, ontdek sfeervolle straatjes en verrassende musea, strijk neer op de terrassen, proef de bourgondische sfeer. En combineer dit met een wandeling of fietstocht door het prachtige Achterhoekse coulisselandschap. Welkom in Groenlo!

Ontdek Groenlo

Eropuit 

Een dag vol verhalen, smaak en beleving; dat is Groenlo op z’n best. Ontdek de eeuwenoude vestingwerken en duik in de rijke historie van onze musea. Struin door gezellige winkelstraatjes of geniet van culinaire verrassingen in de diverse cafés en restaurants. Zin in actie? Stap op de fiets voor een tocht door de Achterhoek, wandel door bossen en veengebieden in de nabijheid of ontdek sportieve activiteiten voor jong en oud. Grolle staat garant voor een onvergetelijk dagje uit.

VVV Arrangementen

Heerlijk overnachten 

Overnachten in Groenlo betekent genieten, ontspannen en ontdekken. Of je nu kiest voor een knusse B&B, een sfeervol hotel, een gezellige camping of een comfortabele vakantiewoning. Of je een nachtje blijft, een weekendje weg plant of langer vakantie viert: in Groenlo vind je in een unieke setting de rust om écht te ontspannen en volop te genieten. 

Uitgelicht

