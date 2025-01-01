Waar verleden en genieten samenkomen

Groenlo oftewel Grol of Grolle is een gezellig stadje met veel karakter, waar historie en natuur samenkomen. De echo’s van de belegering van Grol van 1627 en de oorsprong van bierbrouwer Grolsch zijn nooit ver weg. De vestingstad verkennend voel je die geschiedenis tot leven komen. Wandel over de oude stadswal, langs kanon en gracht, ontdek sfeervolle straatjes en verrassende musea, strijk neer op de terrassen, proef de bourgondische sfeer. En combineer dit met een wandeling of fietstocht door het prachtige Achterhoekse coulisselandschap. Welkom in Groenlo!